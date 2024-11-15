Борьба Рижской думы с рекламой Рижского русского театра имени Михаила Чехова на русском языке - глупость, которая может быть связана с предвыборным периодом, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 руководитель Союза театральных деятелей Латвии Оярс Рубенис.

"С глупостью не борятся. С глупостью либо смиряются, либо как-то ее решают. Я думаю, что это некорректно, и это борьбя отдельных людей в муниципалитете на выборах в следующем году с использованием абсолютно всех средств", - так Рубенис прокомментировал возражения Рижской думы по поводу рекламы Театра имени Чехова на русском языке.

Он иронично заявил, что если этот театр не нравится, то, возможно, его нужно просто сразу "закрыть". "Я думаю, что если русский театр существует столько лет, более 100 лет, то ему нужно дать возможность выражаться", - сказал глава Союза театральных деятелей.

Рубенис считает, что запред надписей на русском языке для Театра Чехова принесет только вред. Кроме того, этот театр посещает большое количество русской интеллигенции, а это является для нее оскорбительным. "Это может быть вопросом пропорций, но запретить… Ну, в таком случае, если мы так скрупулезны, нам нужно сначала пройти по Риге и посмотреть, что происходит с иностранными надписями и, честно говоря, со вкусом", - заявил Рубенис.

На вопрос, считает ли он, что в нынешней политической ситуации русский язык должен звучать на сцене латвийского театра, Рубенис ответил, что все зависит от художественного замысла. Конечно, если латышский театр вдруг поставит спектакль, в котором будет звучать только русский язык, это будет неправильно, но если русский язык будет использоваться в конкретной ситуации, это нормально. "Это свободный выбор художника, как он преподнесет свою идею вам, нам, зрителям", - заявил глава Союза театральных деятелей.

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