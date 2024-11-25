Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР) подготовила и отправила в Европейский суд по правам человека девять заявлений от семей, прежде проигравших в Конституционном суде (КС) Латвии по поводу полного перевода дошкольного и основного образования на госязык.

Заявители, родители учеников школ нацменьшинств, требуют признать нарушением Европейской конвенции о правах человека поправки к Закону об образовании от 29 сентября 2022 года — о прекращении дошкольного и основного общего образования на русском языке в публичных учебных заведениях Латвии.

Для школьников из русскоязычных семей изучение родного языка возможно только в рамках необязательного образования по интересам — кружках. При этом ученики, представляющие нацменьшинства с языками Евросоюза (польские, литовские, эстонские и другие), могут изучать связанные со своей культурой и языком предметы и в рамках обязательного образования. Такие же послабления оговариваются международными соглашениями Латвии — в частности, для украинских и еврейских нацменьшинств.

"Мы указываем, что в условиях полного прекращения общего образования на русском дискриминация "по языку" становится также и дискриминацией по этнической принадлежности, - утверждает председатель ЛАШОР Игорь Пименов. - Все подписавшие заявления считают себя русскими. После введения нового регулирования нет возможности учиться на русском языке, и это касается чаще всего русских. У всех, для кого латышский язык родной, есть возможность учиться на родном языке, а это почти всегда латыши.

Язык – неотъемлемая часть этнической и культурной идентичности. Запрет обучения на родном языке лишает возможности освоить его на том уровне, на каком хочет семья. У государства нет права делать этот выбор за родителей, потому этот запрет есть вмешательство в частную и семейную жизнь, чего не допускает Конвенция о правах человека.

Допускаю, что ЕСПЧ может уделить немало внимания программе языка и культуры национального меньшинства в образовании по интересам как предложенному заменителю общего образования и гаранту сохранения идентичности. Это суррогат образования, неконтролируемые, несертифицируемые уроки после уроков. Об этом немало сказано на суде в Риге. Об этом и в заявлениях".

В июле этого года Конституционный суд (КС) Латвии признал законным полный перевод публичных и частных школ и детсадов на госязык. Полный вывод русского языка за рамки обязательного образования объяснили необходимостью побороть тянущуюся со времен Советского союза русификацйю и самодостаточность русского языка в Латвии. В сентябре КС опубликовал три особых мнения: два судьи раскритиковали решение по частным школам, а одна сообщила, что речи о правах русскоязычных нацменьшинств и не было, потому что у Латвии — свой исторический контекст.

В сентябре прошлого 23-го года ЕСПЧ в деле "Валиуллина и другие против Латвии" не признал дискриминацией резкое сокращение объёма общего образования на русском языке, поскольку счёл обоснованными доводы Латвии о необходимости укрепления государственного языка и оправданным значительное увеличение объёма преподавания на латышском, отметив, что в разных пропорциях в школах все же обеспечивалось и использование русского языка.

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