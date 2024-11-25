Национальная служба здравоохранения (NVD) предупредила больницы, что оплата за стационарные услуги сверх планируемого объема, предоставленные пациентам в этом году, не будет произведена. Это означает, что больницам придется покрывать эти расходы самостоятельно, ограничивая общий поток пациентов, сообщила агентству LETA Латвийская ассоциация больниц.

По информации ассоциации, общие расходы на предоставленные стационарные услуги составляют 11 689 361 евро в год, или примерно 1 миллион евро в месяц.

В результате потребуется ограничить общий поток пациентов, что может увеличить очереди и повлиять на качество ухода за пациентами, отмечают в ассоциации.

Несвоевременное предоставление медицинской помощи на других этапах, особенно в амбулаторных условиях, приводит к тому, что пациенты поступают в больницы в более тяжелом состоянии. В ассоциации подчеркивают, что NVD необходимо принять меры для сдерживания этого потока, так как ресурсы больниц ограничены.

"К сожалению, мы не видим улучшений в следующем году. Согласно доступной информации, продолжится снижение доступности амбулаторных услуг, а объем стационарных услуг будет заморожен, несмотря на высокий спрос. Например, оплату амбулаторных посещений планируется сократить с 10,4 млн до 6,7 млн евро, хотя планируется увеличить количество дистанционных консультаций. Однако даже с учетом этого общий объем не достигает запланированного на этот год", — подчеркнул руководитель Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс.

В то же время объем экстренной помощи, предоставляемой больницами, также планируется заморозить. Однако снижение доступности амбулаторных услуг приведет к увеличению потока острых и неотложных пациентов в больницы, предупреждает Калейс.

Ассоциация считает важным информировать латвийское общество и пациентов о сложившейся ситуации и возможных последствиях для медицинских услуг.

Ассоциация призывает NVD и другие ответственные учреждения найти решение для обеспечения необходимого финансирования больниц и гарантии качественной медицинской помощи всем пациентам.

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