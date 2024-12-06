Сертификационный совет Латвийского общества врачей (LĀB) аннулировал сертификаты педиатра и гомеопата, которыми владел очернявший Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) врач Эдгарс Меднис, свидетельствует информация в распоряжении Латвийского телевидения (LTV). Об этом сообщает LSM.lv.

5 декабря Сертификационный совет LĀB принял решение об аннулировании двух сертификатов одного врача. LTV убедилось, что речь идет о Меднисе, который, согласно решению LĀB, лишился сертификатов педиатра и гомеопата.

Это означает, что лечить Меднис может только под наблюдением сертифицированного специалиста.

Меднис уже давно распространяет дезинформацию о вакцинации, а также выражает недоверие другим врачам в связи со смертью ребенка от дифтерии в сентябре. LĀB ранее публично осудило высказывания Медниса. Однако сертификат врача, срок действия которого истекал 11 сентября 2024 года, был продлен до конца 2029 года. Его продлил Сертификационный совет.

Утверждения Медниса о том, что врачи BKUS ответственны за смерть ребенка от дифтерии, также были рассмотрены в Комиссии по этике LĀB. Об этом попросила Латвийская ассоциация педиатров. Однако по просьбе Медниса Комиссия по этике отказалась обнародовать информацию о том, что было принято на заседании. Позже стало известно, что Совет по этике предложит аннулировать сертификат педиатра Медниса.

Сертификационный совет LĀB принял решение об отзыве сертификата Медниса как педиатра и гомеопата в конце ноября, но первоначально не обнародовал это решение.

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