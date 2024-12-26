Россия выдвинула досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Претензии заявлены "в связи с несоблюдением конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении русскоязычного населения", сообщает "Новая газета. Балтия".

МИД РФ утверждает, что в странах Балтии наблюдаются дискриминационные практики, такие как отказ в гражданстве, выдача паспортов неграждан, ликвидация образования на русском языке, а также создание негативного образа русских как "внутренних врагов". В Москве также возмущены демонтажем советских памятников. Захарова заявила, что в Латвии, Литве и Эстонии "русофобия вышла на качественно новый уровень".

По ее словам, Россия намерена использовать все доступные международные судебные механизмы против действий, которые якобы нарушают права русскоязычных жителей региона.

В частности, Захарова указала на Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года

Кроме того, представитель МИД РФ заявила, что Россия продолжает оспаривать действия Латвии по передаче "Дома Москвы" в собственность латвийского государства. Сам факт отчуждения собственности она назвала "рейдерским захватом".

Захарова сообщила, что в Конституционный суд Латвии подано обращение с целью "проверить соответствие закона об изъятии российской собственности нормам местного законодательства и международного права".

💬 #Захарова: Продолжается оспаривание преступных действий Латвии по рейдерскому захвату «Дома Москвы» в Риге.



В Конституционный суд страны подано обращение на предмет противоречия закона об изъятии российской собственности нормам местного законодательства и международного права pic.twitter.com/sA46vpGZdM — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 25, 2024

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