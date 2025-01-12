В канун нового года в соцсетях появилось видео Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD ), где на парковке стоят машины со снятыми номерными знаками. Ролик вызвал большой интерес и бурные дискуссии. Пользователи соцсетей начали гадать, неужели все дело в отсутствии "горы и снежинки" на зимней резине и за нарушителями теперь охотятся даже на парковках? Рассказываем, что это было.

"Могу успокоить водителей: ни CSDD, ни Госполиция не ходят по парковкам и дворам многоквартирных домов и не измеряют у припаркованных там машин глубину протектора, - сообщил представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс. - В то же время мы проводим так называемый технический контроль на дорогах, в рамках которого проверяются транспортные средства, участвующие в дорожном движении. Их останавливают и работники технического отдела CSDD проводят техническую проверку. Учитывая, что в Латвии выпал снег, основное внимание уделяется зимней резине. И как видно на видео, многие водители в Риге передвигаются на машинах с резиной, качество которой оставляет желать лучшего".