"Согласие" на предстоящих выборах не будет объединяться с другими политическими силами, хотя мы не исключаем возможности сотрудничества с ними по прагматичным вопросам дальнейшей работы, написал в сети Facebook председатель правления партии Янис Урбанович.

Напомним, что ранее в политических кулуарах ходили слухи о том, что "Согласие" ведет со "Стабильности!" Алексея Росликова переговоры о возможном совместном старте на выборах в Рижскую думу.

"Утром 24 февраля 2022 года, когда в Украине началась война, я опубликовал свое заявление, четко сформулировавшее позицию "Согласия". Мы — политическая сила, выступающая за демократические ценности, соблюдение международного права, отвергающая войну как путь разрешения разногласий. Части членов партии, да и части избирателей показалось, что это неправильно, что в сложное время нужно помолчать. Еще одна часть нашего традиционного электората так и не смогла отказаться от тех нарративов, которые в их умы долгие годы насаждал телевизор соседней страны. В результате всего этого после многих лет лидерства партия не прошла в парламент. Позже на базе членов и избирателей "Согласия" сформировались, как минимум, три новые политические силы", - напомнил в комментарии Урбанович.

"Пошло ли это на пользу защите интересов наших избирателей?", - задается вопросом Урбанович: "С одной стороны, несомненно. Избиратель может точнее выбирать близкие именно ему установки, которые предлагают эти партии, поскольку "Согласие" включало в себя различные фланги и мнения, и их было не так-то легко интегрировать между собой. Но судя по результату, новым ответвлениям "Cогласия" отнюдь не удается защищать своих избирателей эффективнее, чем старому "стволу". Громкие заявления растворяются в ТикТоке, реальные цели скорее отдаляются, чем достигаются".

По словам Урбановича "вполне логично, что, войдя в новый избирательный цикл, мы услышали от своих сторонников призыв объединить силы, не тратить свой потенциал на ссоры, а работать на лучший общий результат". "Такие возможности серьезно рассматривались, проводились переговоры и консультации на разных уровнях. Мы были готовы к компромиссам, в том числе, не настаивали на своем лидерстве в избирательных списках, хотя, позволю себе заметить, что в смысле практического опыта мы по-прежнему находимся на шаг впереди", - пишет лидер "Согласия".

"Ни один из предложенных компромиссов ни я, ни мои товарищи не были готовы принять. Мы не признаем, что сказанное утром 24 февраля 2022 года было ошибкой. Мы по-прежнему считаем, что агрессивное вторжение угрожает безопасности Европы и является большим бедствием и для самой России. Мы поддерживаем усилия международного сообщества по достижению справедливого мира", - пояснил свою позицию Урбанович.

Свой комментарий политик завершил тем, что "Согласие" на предстоящих выборах не будет объединяться с другими политическими силами, хотя не исключает возможности сотрудничества с ними по прагматичным вопросам дальнейшей работы.

Янис Урбанович вновь был избран председателем правления "Согласия" по итогам последнего конгресса партии.

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