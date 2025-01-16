Педиатру, гомеопату и антиваксеру Меднису восстановят аннулированные медицинские сертификаты

Педиатру и гомеопату Эдгару Меднису на неопределенный срок восстановят аннулированные из-за нарушения этики медицинские сертификаты — до тех пор, пока не вступит в силу окончательное решение по этому делу, сообщает журнал Ir.

Ранее сообщалось, что Сертификационный совет Латвийского общества врачей (LĀB) в декабре аннулировала сертификаты врача Медниса. Такое решение было принято после жалобы Детской больницы в Комиссию по этике из-за неэтичных высказываний Медниса в интернете. В своих заявлениях он поставил под сомнение компетентность медиков больницы в лечении трех невакцинированных детей от дифтерии и обвинил их в гибели ребенка, когда в сентябре не удалось спасти тяжело больного четырехлетнего пациента.

Сертификационный совет принял это решение с убедительным большинством голосов: из 13 присутствовавших членов комиссии 11 проголосовали за, а двое воздержались, выяснил журнал Ir. Исполняя решения комиссии, имя Медниса было удалено из реестра медицинских работников, и он больше не мог работать как сертифицированный специалист.

Однако вскоре сертификаты Медниса будут восстановлены, так как 10 января Латвийское общество врачей (LĀB) получило заявление от Медниса с обжалованием аннулирования сертификатов. Далее дело должно рассмотреть Министерство здравоохранения, куда 15 января было перенаправлено заявление Медниса. Согласно действующим нормативам, если врач обжалует лишение сертификата, решение об аннулировании приостанавливается, и сертификат восстанавливается до тех пор, пока врач не использует свое право на обжалование решения во всех трех судебных инстанциях.

Представитель Министерства здравоохранения Кристине Клявина пояснила журналу Ir, что такая нелогичная ситуация — сначала сертификаты аннулируются, а затем восстанавливаются после обжалования — возникает из-за того, что в Законе о медицинской практике отсутствуют исключительные случаи, позволяющие сохранить решении об аннулировании даже после подачи апелляции. В других регулируемых профессиях, например, у адвокатов или архитекторов, такие исключения предусмотрены уже давно.

Сейчас Министерство здравоохранения готовит поправки к закону, чтобы устранить эту проблему. "Как министр и как врач могу сказать, что совершенно недопустимо, если медицинский работник нарушает нормы, регулирующие профессиональную деятельность, или этические принципы", — прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое единство").

Посетив клинику 9 января, журналисты Ir обнаружили, что на двери кабинета Медниса в Агнескалнской клинике до сих пор висит табличка "Врач-педиатр, гомеопат Эдгар Меднис".

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