Плата за рецепт пока остается: парламент отклонил предложение партии "Стабильность!"

В четверг, 16 января, Сейм отклонил предложение депутатов оппозиционной партии "Стабильность!", предусматривающей покрытие нововведенной платы за услуги фармацевта из средств государственного бюджета в полном объеме.

За предложение проголосовали 40 депутатов Сейма, против выступили 35 парламентариев, а семь человек воздержались.

16 июля прошлого года правительство правительство утвердило новую мдель наценки на лекарства, которая вступила в силу 1 января этого года. Новая модель ценообразования вводит, в частности, плату за обслуживание рецептов - граждане должны платить 0,75 евро за каждый рецепт, а еще 0,75 евро государство будет платить крупным аптекам за каждый рецепт. Единственным аптекам в населенных пунктах государство будет платить еще 1,75 евро.

В аннотации к законопроекту "Стабильность!" утверждает, что поправки необходимы "для обеспечения доступа к фармацевтическим услугам для всех жителей, особенно для малозащищенных групп, и для предотвращения ситуации, когда лекарства становятся дороже из-за платы за услуги фармацевтов".

Партия отмечает, что на данный момент около 50% жителей освобождено от платы за обслуживание, и государство покрывает около 2,025 миллиона в год. Введение полной оплаты обойдется государству в дополнительные 2-3 миллиона евро в год.

В своей речи с трибуны Сейма глава фракции "Стабильность!" Алексей Росликов подчеркнул, что такими темпами можно ввести плату и за работу кассиров в магазинах.

"70 центов за… за что?! Я повторю еще раз: идем в магазин, покупаем картошку, платим кассиру 50 центов. Идем в столовую, покупаем отбивную, платим повару 30 центов сверху. Ну, давайте качать эти законы так, чтобы совсем все круто было", - заявил Росликов.

Вице-спикер Сейма Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство") сделала Росликову замечание, подчеркнув, что депутату запрещено использовать жаргон во время выступлений. Лидер партии "Стабильность!" ответил, что замечания по поводу языка ему могут делать лишь представители Национального объединения.

В свою очередь, депутат от "Нового Единства" Зане Скуйиня-Рубене заявила, что этот вопрос неоднократно обсуждался в Комиссии по социальным и трудовым делам, и призвала оппозиционных депутатов не распространять дезинформацию. Политик отметила, что плата в 0,75 евро за рецепт существовала всегда, но теперь она включена в чек для обеспечения прозрачности расчета стоимости лекарства.

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