Медицина в Европе стареет. В Латвии растет доля врачей старше 55 лет

Согласно новым данным, опубликованным Eurostat в четверг, рабочая сила здравоохранения Европы стремительно стареет, в то время как системы здравоохранения сталкиваются с нехваткой рабочей силы на фоне растущего спроса на медицинские услуги.

В 2022 году врачи в возрасте 55 лет и старше составили более 40% врачей в 12 странах ЕС. Италия сообщила о наибольшей доле врачей в возрасте 65 лет и старше — почти 27%, за ней следуют Венгрия и Эстония, где этот показатель превышает 22%. В Латвии 19% врачей в возрасте от 55 до 64 лет, а в Литве 21%.

Эти данные резко контрастируют с долей пожилых врачей в Европе менее чем два десятилетия назад.

Сравнив с данными Eurostat за 2005 год, наибольшая доля врачей в возрасте 55 лет и старше была в Литве (39%), Германия была на втором месте (36%), Венгрия на третьем (33%), а Латвия на четвертом (31%).

Fоtо: Eurostat

Заметным является резкий рост числа врачей в возрасте 75 лет и старше. Этой категории почти не существовало в 2005 году.

Несмотря на рост доли пожилых врачей, большинство стран также сообщили о повышении числа врачей в самой молодой возрастной категории с 2005 года, что говорит о том, что больше молодых людей также вступает в профессию. В Латвии доля врачей моложе 35 лет составляет 12%.

В 2022 году в ЕС было приблизительно 1,83 миллиона практикующих врачей — из них более 481 000 были терапевтами. Соотношение практикующих терапевтов и жителей также сильно варьируется в разных странах.

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