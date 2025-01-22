VSAA: Большинство пенсионеров уже получили невыплаченную часть неправильно рассчитанной пенсии

В настоящее время большинство из примерно 1100 пенсионеров, чьи пенсии были неправильно рассчитаны в начале года, уже получили невыплаченную часть своих пенсий. Об этом заявила на пресс-конференции исполняющая обязанности директора Государственного агентства социального страхования (VSAA) Илзе Андерсоне.

По ее словам, дополнительная сумма, подлежащая выплате пенсионерам, составит от 0,75 евро до 127,5 евро.

Она также добавила, что ошибка будет полностью исправлена ​​к концу недели, когда неполученная часть пенсии будет выплачена всем, кому она полагается.

Генеральный директор Службы госдоходов (VID) Байба Шмите-Роке заявила, что правительство приняло решение об изменении налогов в декабре прошлого года, поэтому у ведомства не было достаточно времени, чтобы подготовиться к грядущим изменениям.

Шмите-Роке подчеркнула, что VID прогнозировала множество сценариев, поскольку пенсионная система Латвии очень сложна и предусматривает множество видов пенсий. Однако некоторые сценарии оказались неожиданными, что и выявилось в начале января.

В настоящее время выплаты уже осуществляются, и Шмите-Роке подчеркнула, что ее ведомство, а также VSAA направили всем пенсионерам, пострадавшим от этой досадной ошибки, письма с извинениями.

Глава VID также заявила, что подобные ошибки впредь не должны повторяться. По ее словам, сейчас ведется активная работа, чтобы никакие ошибки не затронули новых пенсионеров, выходящих на пенсию в этом году.

Как уже сообщалось, в начале этого года стало известно, что государственные органы неправильно начислили пенсии ряду лиц. Сначала сообщалось о нескольких десятках таких людей, но позже выяснилось, что их около тысячи.

Пенсии были неправильно начислены из-за того, что Служба госдоходов не отправила в VSAA налоговые книжки пенсионеров, в результате некоторые неработающие пенсионеры в январе получили вместо более высокой пенсии ту же или меньшую, чем в 2024 году.

К этим пенсиям был применен прежний необлагаемый минимум - 500 евро.

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