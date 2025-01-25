Подкупал КГБ, боролся с алкоголем, пролил кровь за Латвию. Кем был легендарный пастор Кирсонс

На красном "мустанге" Марис Кирсонс (1940–2025) проехал через всю Германию. Превышал скорость, за что и получил штраф. Правда, это не сильно взволновало латышского пастора-эмигранта, который работал также терапевтом по борьбе с зависимостями, вспоминал сидевший рядом с ним в автомобиле священник Юрис Цалитис. Кирсонс отличался мужеством и к жизни относился с юмором. На днях его не стало. Но Латвия еще долго будет его помнить по делам.