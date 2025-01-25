Подкупал КГБ, боролся с алкоголем, пролил кровь за Латвию. Кем был легендарный пастор Кирсонс

На красном "мустанге" Марис Кирсонс (1940–2025) проехал через всю Германию. Превышал скорость, за что и получил штраф. Правда, это не сильно взволновало латышского пастора-эмигранта, который работал также терапевтом по борьбе с зависимостями, вспоминал сидевший рядом с ним в автомобиле священник Юрис Цалитис. Кирсонс отличался мужеством и к жизни относился с юмором. На днях его не стало. Но Латвия еще долго будет его помнить по делам.
Марис Кирсонс, хоть и провел большую часть своей жизни в Америке, буквально собственной кровью боролся за возвращение Латвии свободы. Он также известен как основатель программы "Миннесота" в Латвии. Помощь страдающим алкоголизмом была естественной частью жизни Кирсонса — он и сам когда-то боролся с этой зависимостью.
Кирсонс вернулся из Америки в Латвию в 2013 году. Он активно поддерживал Земессардзе, читал необычные проповеди, принимал деятельное участие в жизни студенческой корпорации Ventonia.
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