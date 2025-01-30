Правительство в целом нуждается в рестарте, считает политик от коалиционного СЗК

Кабинету министров в целом требуется рестарт, заявил в четверг, 30 января, в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения многолетний политик от коалиционного Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Аугустс Бригманис.

Существует несколько путей для его осуществления, однако Бригманис не стал их конкретизировать. По его мнению, политики СЗК должны собраться и обдумать, как работать дальше, поскольку существует ряд вопросов, касающихся работы правительства, которые вызывают непонимание в обществе. Политики с разными взглядами должны суметь прийти к единому мнению, которое будет понятно людям, добавил депутат.

По словам Бригманиса, рестарт необходим и в сфере сообщения. Однако он не стал возлагать всю ответственность за проблемы отрасли только на министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"), который, по последним рейтингам SKDS, является самым непопулярным министром.

На вопрос, хочет ли СЗК получить пост премьер-министра, Бригманис ответил фразой: "Плох тот солдат, который не хочет стать генералом", одновременно добавив, что в настоящее время этот вопрос не стоит на повестке дня.

Говоря о неудачных попытках коалиции договориться о едином кандидате на пост президента Банка Латвии, Бригманис подчеркнул, что поиск главы центробанка должна была координировать сама премьер-министр или ее представители, однако процесс оказался неудачным. Со стороны СЗК новых кандидатов на эту должность не будет.

Как сообщила Latvijas Avīze, на прошлой неделе часть депутатов СЗК были удивлены, когда премьер Эвика Силиня и руководитель фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс, прибыв на заседание фракции СЗК, предложили Санту Пургайле в качестве единого кандидата от коалиции, хотя ранее ее кандидатура всерьез не рассматривалась. Несколько депутатов СЗК сразу заявили, что не будут за нее голосовать, о чем сообщили премьеру. Несмотря на недостаточную поддержку, Силиня не отозвала эту кандидатуру.

Возможно, были надежды, что даже без части голосов СЗК удастся назначить президента Банка Латвии, (...) однако исход такого голосования был бы непредсказуем, пишет издание. В результате Пургайле отозвала свою кандидатуру, поскольку СЗК повторно уведомил, что не сможет обеспечить голоса всех своих депутатов. Неофициально известно, что и "Прогрессивные" неохотно поддержали кандидатуру Пургайле.

По информации Latvijas Avīze, в коалиции была создана рабочая группа, которая встречалась со всеми возможными кандидатами на должность главы Банк Латвии, предложенными той или иной партией. "Новое Единство" в этой группе представляли Силиня и Юревицс, "Прогреессивных" – руководитель фракции Андрис Шуваев, а СЗК делегировала министра экономики Виктора Валайниса, который, как утверждается, не высказывал возражений против кандидатуры Пургайле.

Именно поэтому коалиция объявила о выдвижении Пургайле, поясняют представители "Нового Единства".

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