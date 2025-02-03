На пост генерального прокурора претендуют три кандидата

В объявленном Советом юстиции конкурсе на должность генерального прокурора подали заявки три кандидата – генеральный прокурор Юрис Стуканс, старший прокурор Айварс Остапко и прокурор Увис Козловскис, сообщили порталу Delfi в секретариате Совета юстиции.

Концепции развития прокуратуры, представленные кандидатами, будут опубликованы на сайте Совета юстиции и портале Latvijas Vēstnesis после получения положительного заключения Бюро по защите Сатверсме о соответствии претендентов требованиям закона для получения специального разрешения на доступ к государственной тайне.

Совет юстиции планирует заслушать кандидатов на пост генерального прокурора на заседании 25 апреля.

В Сейм для назначения на должность будет выдвинут кандидат, набравший большинство голосов членов Совета юстиции.

Прием заявок на конкурс завершился 31 января.

Полномочия нынешнего генерального прокурора Юриса Стуканса истекают 11 июля этого года.

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