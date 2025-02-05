Комиссия Сейма выдвинула Казакса на пост президента Банка Латвии

Депутаты комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) в среду повторно выдвинули кандидатуру предыдущего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса на пост президента Банка Латвии. В этот раз Казаксу фактически гарантирована поддержка большинства Сейма: за него собираются голосовать правящие "Новое Единство" и "Прогрессивные", а также оппозиционные "Объединенный список" и Нацобъединение.

На заседании комиссии вопрос о выдвижении Казакса на этот пост был рассмотрен быстро, так как та же комиссия уже ранее изучала его кандидатуру.

Голосование по Казаксу пройдет на внеочередном заседании Сейма в четверг, 6 февраля.

Казакс является единственным кандидатом на пост президента Банка Латвии. Его кандидатуру предложили депутаты из оппозиционного "Объединенного списка", Национального объединения, а также политики из партий правящей коалиции "Новое Единство" и "Прогрессивные".

Как уже сообщалось, первоначально Казакса выдвинули оппозиционные партии, но правящая коалиция решила договориться о едином кандидате и заявила, что им могла бы стать вице-президент Банка Латвии Санта Пургайле.

Однако уже через несколько дней Союз "зеленых" и крестьян, входящий в правящую коалицию, отказался поддерживать кандидатуру Пургайле. Узнав об этом, она отозвала свою кандидатуру, а сразу после этого партии "Новое Единство" и "Прогрессивные" заявили, что поддержат оппозиционного кандидата Казакса.

На второй срок в качестве президента Банка Латвии кандидатуру Казакса "Новое Единство" и "Прогрессивные" выдвигали еще в конце прошлого года. Тогда его кандидатура встретила сопротивление со стороны СЗК, предложившего свое кандидата - главу Altum Рейниса Берзиньша. Коалиция не смогла выдвинуть одного кандидата, и избрать главу Центробанка можно было только, привлекая голоса оппозиции. Это дало повод для спекуляций о стабильности правительства. В итоге "Новое Единство" и СЗК отозвали в декабре своих кандидатов - Казакса и Берзиньша соответственно - и в январе поиски нового президента Банка Латвии начались заново.

Итог: вновь выдвинут Мартиньш Казакс - и он является единственным кандидатом на должность главы Центробанка. Ему фактически гарантирована поддержка большинства Сейма.

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