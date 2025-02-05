Спасены шесть человек: в больнице Страдыня проведена первая в этом году мультиорганная трансплантация

В Клинической университетской больнице им. Страдыня состоялась первая в этом году мультиорганная трансплантация, подарившая новую жизнь шести пациентам, сообщили порталу Delfi в медицинском учреждении.

Благодаря одному донору были успешно пересажены сердце, печень, две почки и две роговицы.

Как отметила представитель больницы Зане Грета Грантс, все операции прошли успешно, и пациенты уже вернулись домой.

Это уже 42-я трансплантация сердца, проведенная в больнице, и седьмая трансплантация печени с момента возобновления программы в 2023 году. Больница продолжает свою традицию спасать жизни и улучшать качество жизни пациентов.

"Успешные мультиорганные трансплантации возможны только при тесном сотрудничестве различных медицинских специальностей и благодаря работе высококвалифицированных специалистов. Эти операции – не просто медицинские достижения, а шанс на новую жизнь", – подчеркивает главный врач больницы Янис Вилманис.

В операции по трансплантации печени также участвовал специалист из Каролинского университета (Швеция). "Обмен знаниями и сотрудничество с ведущими экспертами помогают нам развивать программу трансплантации и предоставлять пациентам лечение на высочайшем уровне", – отмечает Вилманис.

В больнице напоминают, что каждый человек может дать разрешение или запретить использование своих органов, тканей или тела после смерти. Если волеизъявление не оформлено, при констатации смерти мозга врачи спросят мнение родственников, выясняя отношение умершего к донорству.

Чтобы избавить близких от необходимости принимать это решение, каждый может выразить свою волю в электронной системе http://eveseliba.gov.lv/. Сделанную отметку можно изменить в любое время без ограничений.

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