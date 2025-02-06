Мартиньш Казакс избран президентом Банка Латвии на второй срок

Эпопея с избранием президента Банка Латвии завершилась: предыдущий глава Центробанка Мартиньш Казакс переизбран Сеймом на второй срок. За Казакса проголосовали 67 депутатов, представляющих как коалиционные, так и оппозиционные партии: это так называемое конституционное большинство Сейма, две трети плюс один парламентарий.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркивал, что было бы желательно, чтобы президент Банк Латвии был избран более убедительным большинством, чем коалиционное.

За Мартиньша Казакса проголосовали депутаты от коалиционных "Нового Единства" и "Прогрессивных" , несколько депутатов от коалиционного Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), оппозиционных "Объединенного списка" и Национального объединения". Против были в основном 18 депутатов от оппозиционных "Стабильности!" и "Латвии на первом месте", воздержались 4 депутата от СЗК.

Казакс являлся на этом - уже втором этапе отбора претендентов на должность главы центробанка - единственным кандидатом. Его кандидатуру предварительно предложили депутаты из оппозиционного "Объединенного списка", Национального объединения, а также политики из партий правящей коалиции "Новое Единство" и "Прогрессивные".

Как уже сообщалось, первоначально Казакса выдвинули изначально оппозиционные "Объединенный список" и Нацобъединение, но правящая коалиция решила договориться о едином кандидате и заявила, что им могла бы стать вице-президент Банка Латвии Санта Пургайле.

Однако уже через несколько дней Союз "зеленых" и крестьян, входящий в правящую коалицию, отказался поддерживать кандидатуру Пургайле. Узнав об этом, она отозвала свою кандидатуру, а сразу после этого партии "Новое Единство" и "Прогрессивные" заявили, что поддержат оппозиционного кандидата Казакса.

На второй срок в качестве президента Банка Латвии кандидатуру Казакса "Новое Единство" и "Прогрессивные" выдвигали еще в конце прошлого года - на первом этапе попыток избрать главу центробанка. Тогда его кандидатура встретила сопротивление со стороны СЗК, предложившего свое кандидата - главу Altum Рейниса Берзиньша. Коалиция не смогла выдвинуть одного кандидата, и избрать главу Центробанка можно было только, привлекая голоса оппозиции. Это дало повод для спекуляций о стабильности правительства. В итоге "Новое Единство" и СЗК отозвали в декабре своих кандидатов - Казакса и Берзиньша соответственно - и в январе поиски нового президента Банка Латвии начались заново.

В результате сроки избрания главы центробанка были сорваны - первый срок полномочий Казакса истек еще в декабре. Процесс отбора кандидатов на эту должность подвергался критике - как со стороны оппозиции, так и экспертов. В том числе, президент страны Эдгар Ринкевич заявил, что следует изменить саму процедуру выдвижения кандидатов на значимые должности - такие как глава Банка Латвии, и глава Госконтроля. Сейчас кандидатов могут выдвинуть 10 депутатов Сейма, рассматривается возможность передоверить выдвижение президенту станы.

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