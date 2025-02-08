Премьер Швеции: утверждения об актах саботажа в отношении инфраструктуры должны быть обоснованными

Утверждения об актах саботажа в отношении инфраструктуры в Балтийском море должны быть обоснованными, заявил в пятницу премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, отвечая на вопрос журналистов о расследовании инцидентов в Балтийском море, которое не дало ясных результатов.

Шведский премьер подчеркнул, что нельзя голословно говорить о саботаже и подобные обвинения должны быть обоснованы.

Однако, с другой стороны, к подобным инцидентам нельзя относиться легкомысленно, сказал Кристерссон. "Мы не верим в простое совпадение, когда количество подобных инцидентов в Балтийском море внезапно увеличивается", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что быстрая и решительная реакция на инциденты в Балтийском море сама по себе является сигналом, что "мы это так просто не оставим".

"Мы будем предпринимать контрмеры", - сказал Кристерссон.

"Сейчас мы в большей безопасности, чем раньше, но у нас есть веские причины увеличить наше присутствие [в Балтийском море], усилить наблюдение", - добавил Кристерссон, подчеркнув, что суда, создающие эти проблемы, должны понимать, что будет сделано все возможное для предотвращения подобных инцидентов.

Со своей стороны премьер-министр Латвии Эвика Силиня отметила, что попытки повреждения инфраструктуры в Балтийском море будут продолжаться до тех пор, пока Россия ведет агрессивную политику.

Она напомнила, что на уровне НАТО и Объединённых сил реагирования принято решение не допускать подобных инцидентов. Тем не менее, по словам премьера, риски существуют, и сегодня состоялась дискуссия с представителями Швеции о том, как улучшить ответные меры.

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