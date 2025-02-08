Отключение от российской энергосистемы прошло успешно, сообщает сайт АО Augstsprieguma tīkls. Подробнее об этом пишет LETA.

Отключение не вызвало проблем в электросетях Латвии. Согласно карте отключений электроэнергии компании Sadales tīkls, в данный момент электричество не подается только одному клиенту в Айзкраукльском крае, в населенном пункте Радзес.

Как сообщалось ранее, страны Балтии сегодня отключились от объединенной энергосистемы России, так называемого кольца БРЭЛЛ, и в воскресенье подключатся к единой энергосистеме Европы.

Технические задачи по переходу выполнили операторы энергосистем стран Балтии — латвийское АО Augstsprieguma tīkls, литовская Litgrid и эстонская Elering.

В балтийской сети у Латвии с Россией была одна электросетевая связь, у Эстонии — три, а у Литвы — три соединения с Беларусью и два с Россией в Калининградской области.

В субботу страны Балтии начали отключение от российской сети с юга: сначала Литва отключилась от России и Беларуси, затем от российской сети отключилась Латвия, а после — Эстония.

С субботы до воскресенья, 9 февраля, в течение примерно суток страны Балтии будут работать в изолированной энергосистеме и проведут тесты автономной работы. В воскресенье, 9 февраля, через литовско-польское соединение страны Балтии подключатся к единой энергосистеме континентальной Европы.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве климата и энергетики (KEM), такой тест автономной работы не является чем-то необычным и проводился ранее.

Для обеспечения безопасности и стабильности инфраструктуры в переходный период Латвия усилила мониторинг энергетической инфраструктуры Балтии. Национальные вооруженные силы (NBS) оказывают поддержку как Государственной полиции, так и владельцам объектов критической инфраструктуры для обеспечения мер безопасности.

В министерстве отметили, что мощности системы газоснабжения достаточны для покрытия даже повышенного спроса на природный газ. У стран Балтии есть достаточные мощности для производства электроэнергии на месте, а также другие внешние соединения, такие как Estlink-1, NordBalt, LitPolink. Прогнозы подтверждают достаточность мощностей как в Латвии, так и в Балтии в целом. Повреждение Estlink 2 25 декабря 2024 года также не создает рисков для энергетической безопасности.

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