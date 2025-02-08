Премьер-министр Латвии: отсоединение от электросети России прошло без инцидентов

Как сообщает пресс-служба премьера агентству LETA, после отключения стран Балтии от российской энергосети Силиня провела телефонные переговоры с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом и комиссаром ЕС по вопросам энергетики и жилья Даном Йоргенсеном, чтобы обсудить переход Балтии на полную интеграцию с европейской энергосистемой.

"Символично, что, подобно Балтийскому пути, Латвия, Эстония и Литва — все страны Балтии — сегодня вместе отключились от контролируемой Россией энергосети и после проведения тестов полностью присоединятся к европейской энергосети, которая в три раза больше, — подчеркнула Силиня. — Это крупнейший и важнейший проект по обеспечению энергетической независимости и региональной безопасности за последние десятилетия. И мы сделали это на год раньше, чем планировалось".

В ходе видеозвонка с премьер-министром Эстонии и комиссаром ЕС по энергетике Силиня выразила удовлетворение тем, что процесс прошел без инцидентов, и поблагодарила операторов энергосистем стран Балтии и другие ответственные учреждения за их работу, благодаря которой переход стал возможен.

Следующие шаги будут связаны с модернизацией системы, расширением использования возобновляемых источников энергии и укреплением безопасности региона. Премьер-министр отметила, что присоединение к европейской энергосети повысит энергетическую безопасность в регионе и обеспечит независимый и надежный контроль за частотой балтийской электросети.

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