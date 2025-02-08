Страны Балтии работают в "режиме острова": тесты стабильности частоты прошли успешно

После отключения от российской энергосистемы БРЭЛЛ в странах Балтии успешно проведены тесты стабильности частоты. Энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы продолжают функционировать автономно — в так называемом "режиме острова", сообщает АО Augstsprieguma tīkls. Подробнее об этом пишет агентство LETA.

Операторы систем передачи электроэнергии обеспечивают стабильную и безопасную работу сети, поддерживая баланс между потреблением и генерацией для регулирования частоты.

8 февраля в рамках тестирования были проведены проверки стабильности частоты, которые завершились успешно. Такие тесты необходимы для оценки способности энергосистемы сохранять устойчивость.

В ходе испытаний включались и отключались генераторы, а также отслеживалось влияние этих операций на частоту в системе.

Кроме того, во время тестов произошло кратковременное отключение комплекса Электренской электростанции в Литве с последующим успешным восстановлением работы. Система отреагировала на это внеплановое событие так же эффективно, как и на запланированные операции, что подтверждает готовность операторов Балтии к управлению сетью в различных условиях.

В воскресенье утром запланированы тесты регулирования напряжения, которые не повлияют на потребителей, заверяет Augstsprieguma tīkls.

Подключение энергосистем Балтии к континентальной Европе запланировано на воскресенье, 9 февраля, в 14:00.

По данным компании, в последние часы общая выработка электроэнергии в странах Балтии составила около 3200 МВт при потреблении на уровне 3400 МВт.

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