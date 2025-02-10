Отключение от БРЭЛЛ прошло спокойно: зафиксирован лишь единичный инцидент с дроном

Во время подключения стран Балтии к единой энергосети Европы в минувшие выходные в Латвии не было выявлено никаких физических угроз безопасности, сообщил в интервью Латвийскому радио министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство").

Несмотря на то, что перед подключением в обществе высказывались обоснованные опасения по поводу возможности инцидентов, связанных с безопасностью, ничего подобного выявлено не было - службы работали в тесном сотрудничестве 24 часа в сутки.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли не было ни одного подозрительного случая, например, не был ли замечен неизвестный дрон, Козловскис признал, что один случай все же был, но он не был связан с переключением электросетей, и в этом случае человек был задержан. Конкретный инцидент произошел в Инчукалнсе, где было создано подземное газохранилище.

Начальник Госполиции Армандс Рукс в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении признал, что на выходных были зафиксированы различные нарушения вблизи критически важных объектов инфраструктуры и других объектов. Хотя эти нарушения и не следует рассматривать как явные попытки саботажа, на них необходимо было реагировать.

"Где-то появляются те же беспилотные летательные аппараты. Люди по разным причинам пытаются, как говорится, наблюдать за окрестностями, либо в своих личных интересах, либо в каких-то других, в том числе разведывательных, и при этом всегда нужно проверять - нужно работать и уметь как идентифицировать пилота, так и нейтрализовать беспилотник", - пояснил Рукс.

Министр внутренних дел также сообщил, что во время выходных также проводился мониторинг информационного пространства, где в связи с переключением электросетей, конечно, можно было увидеть дезинформацию, но ничего удивительного не произошло.

Он добавил, что службы внутренних дел по-прежнему работают в усиленном режиме, поскольку осознают, что в условиях гибридной войны желание враждебных стран навредить Латвии достаточно велико.

Как сообщалось, в минувшие выходные страны Балтии успешно отключились от российской объединенной энергосистемы, так называемого кольца БРЭЛЛ, и подключились к единой европейской энергосистеме.

Ожидалось, что переключение может сопровождаться инцидентами безопасности, поэтому ответственные службы работали в усиленном режиме.

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