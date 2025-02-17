Вопросы гражданской обороны в Латвии решаются непростительно медленно, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в программе "Утренняя панорама" на Латвийским телевидении (LTV).

Комментируя выводы Мюнхенской конференции по безопасности, президент сказал, что Латвии предстоит проделать большую работу.

Он подчеркнул, что расходы на оборону нужно увеличивать, причем не просто как абстрактный процент, а как реальную возможность. "Люди, которые думают, как помочь государству, если позволяет здоровье, могут вступить в ряды Земессардзе или на курсы солдат запаса", - сказал Ринкевичт.

Он считает, что вопросы гражданской обороны продвигаются непростительно медленно - планирование и действия государства медленны, местные власти также ждут указаний.

Президент добавил, что государственному управлению придется многое переосмыслить и стать гораздо более мобилизованным. "Мы до сих пор занимаемся точками и запятыми. Различные процедуры в сфере закупок, особенно в оборонной сфере, может быть, не такие длинные и ужасные, но все еще ужасные, потому что между принятием решения и его исполнением проходит непростительно много времени", - сказал президент.

Говоря о Мюнхенской конференции в более широком смысле, президент сказал, что временами ему казалось, что это были две разные конференции. Одна - публичная, с очень резкими заявлениями и жаркими дискуссиями между собой, а другая - закулисная, с гораздо более сдержанным тоном.

Президент подчеркнул, что политика определяется не только тем, как друг другу "красиво" говорить или аргументировать, но и тем, что делается.

Отвечая на вопрос, можем ли мы по-прежнему быть уверены в тесном сотрудничестве с США, президент заверил, что можем. "США готовы к тесному сотрудничеству, но Европе придется тратить гораздо больше средств на свою оборону и свои возможности", - сказал он.

Если бы средние расходы на оборону в Европе составляли 3,5%, а не 1,9%, была бы совсем другая риторика, совсем другая дискуссия, сказал Ринкевич. "Давайте не будем обвинять США в нашей собственной неспособности", - сказал президент.

Ринкевич считает, что к предстоящему саммиту НАТО в Гааге нужно подготовить решения, согласно которым Европа будет выделять на оборону от 3 % до 3,5 %. Во-вторых, необходимо подготовить решение о мобилизации европейской оборонной промышленности, что невозможно без четкого финансового плана. В-третьих, долгосрочный пакет поддержки Украины, как в области безопасности, так и в экономической сфере, в дополнение к тому, что мы уже делаем.

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