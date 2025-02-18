Силиня объявила о повышении оборонных расходов до 4% ВВП

В следующем году Латвия будет тратить на оборону до 4% ВВП, а в будущем — стремиться к 5% ВВП, заявила премьер-министр Эвика Силиня на пресс-конференции после заседания правительства во вторник, 18 февраля. Финансирование планируется привлечь из нескольких источников, в том числе из средств Европейского Союза.
В настоящее время Латвия инвестирует в оборону 3,45% ВВП.
Сегодня министры на закрытой части заседания правительства в течение четырех часов обсуждали вопросы безопасности и обороны. Детали не раскрываются, но часть тем обозначила премьер-министр после заседания.
Расходы придется увеличить
По словам Силини, министры обсудили способности НАТО в целом и потребности в обороне. "Видя, как Европа планирует наращивать финансирование обороны, растут потребности в военном производстве", — отметила министр, добавив, что Латвия хочет укрепить свои оборонные производственные мощности, чтобы обеспечить себя необходимым и поддерживать экономику.
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