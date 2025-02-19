Латвийские НПО потеряли сотни тысяч долларов из-за указа Трампа о прекращении помощи

Решение президента США Дональда Трампа на 90 дней заморозить иностранную помощь и фактически ликвидировать Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило тысячи проектов и повлияло на жизнь миллионов людей по всему миру. Крупнейшим получателем американской помощи была охваченная войной Украина, но несколько организаций в Латвии также вынуждены были остановить проекты и искать другие источники финансирования. Подробнее об этом сообщает LSM.

Что потеряла Украина

После полномасштабного вторжения России почти три года назад главным приоритетом украинского правительства стала оборона страны, на что уходит значительная часть госбюджета.

С 24 февраля 2022 года Украина получила международную гуманитарную и финансовую помощь на сотни миллиардов долларов. Одним из крупнейших партнеров Киева оставались США. Только через USAID за последние три года Украина получила невоенную помощь на сумму более 34 миллиардов долларов (32 миллиарда евро), пишет издание El Pais.

Эти средства шли на обеспечение жителей прифронтовых территорий предметами первой необходимости, лечение раненых военных, доступ детей к образованию, восстановление разрушенной российскими ударами энергетической инфраструктуры, закупку техники и оборудования для экстренных служб, поддержку украинских фермеров и реализацию множества других программ.

В Латвии пострадали многие проекты

Решение Трампа заморозить иностранную помощь США затронуло и Латвию. 25 августа 2023 года посол США в Латвии Кристофер Робинсон объявил, что Госдепартамент выделил 1,8 миллиона долларов на поддержку латвийских организаций, помогающих украинским беженцам. Средства получили шесть НПО и три международные организации.

Гунта Виксне, член правления латвийской НПО "Приют "Безопасный дом"" (Patvērums "Drošā māja"), рассказала Латвийскому радио, что на полученные более 200 000 долларов были организованы инициативы по интеграции украинских беженцев, включая семейные лагеря, группы поддержки для женщин и проект "Ужин в латвийской семье" (Vakariņas Latvijas ģimenē).

Была также разработана и распространена среди латвийских школ образовательная программа о том, как говорить с детьми о войне.

Большой популярностью пользовалась программа "Встань на место беженца" (Iekāp bēgļu kurpēs), позволявшая людям взглянуть на приехавших с другой точки зрения. Новый набор участников планировали в феврале, но решение Трампа сорвало эти планы.

"Все проекты, финансируемые США, заморожены. Люди работали на полную ставку и планировали трудиться до лета, но теперь, скорее всего, останутся без работы. Мы проектная организация. Когда ты знаешь, что твой контракт истекает 31 июля, ты к этому готовишься. А здесь все оборвалось в один день", — рассказала Виксне.

"У нас есть и финансовые потери, потому что мы вложили свои собственные деньги. Мы заплатили за аренду, внесли аванс. Мы надеемся, что, возможно, нам эти деньги вернут. Если нет, то это наша потеря, которая очень и очень болезненна для нас как для НПО", — заключила она.

Однако Виксне подчеркнула, что потеря американского финансирования не является для проекта вопросом жизни и смерти, поскольку в настоящее время ведутся поиски других источников финансирования.

Детям в помощи тоже отказано

Руководитель общества Tavi draugi Улвис Новикс рассказал, что на выделенные США 250 000 долларов организация создала мобильный пункт помощи, с которым отправилась по регионам Латвии, чтобы определить потребности украинских беженцев и проинформировать их о доступных услугах. На эти же средства был открыт центр поддержки украинских детей, где они, например, могли изучать латышский язык.

"Эту деятельность мы сохраним. Будем финансировать ее пока что из неизвестных источников, потому что понимаем, насколько это важная работа, и не хотим ее прекращать", — заявил Новикс в интервью Латвийскому радио.

Общество Tavi draugi уже израсходовало большую часть выделенных США средств, поэтому приостановка финансирования существенно не повлияет на его работу.

Однако Новикс с сожалением отмечает, что решение Трампа поставило точку во многих проектах помощи по всему миру. "Такова политика. Конечно, грустно, что один человек может изменить взгляды государства и его общие цели. Это тяжелое решение", — считает Новикс.

Кроме того, общество TEV получило от США 235 000 долларов на создание системы поддержки украинских беженцев и их детей в Латвии, с особым вниманием к социально уязвимым группам и людям с особыми потребностями, рассказала Латвийскому радио представитель организации Амела Аль-Асбахи.

"60 000 долларов еще не были перечислены. Эти средства должны были поступить, но платеж заморожен. Остаток выделенных средств пока есть на счете организации, но согласно указу Трампа мы не можем расходовать их в течение 90 дней", — сказала Аль-Асбахи. Из-за этого общество TEV больше не может оказывать помощь украинцам в Латвии.

"Самое страшное, что мы не можем предоставлять все необходимые услуги для детей-инвалидов — бассейн, логопед. Мы больше не сможем их оплачивать", — с сожалением отметила Аль-Асбахи.

Национальный реабилитационный центр "Вайвари" (Vaivari) также не может использовать американское финансирование для обучения украинских реабилитологов и физиотерапевтов. Председатель правления центра Стелла Лапиня сообщила Латвийскому радио, что сумма помощи от США составляла немного более 80 000 долларов. Однако реабилитационному центру уже удалось найти финансирование из других источников, и вскоре он вновь сможет принимать коллег из Украины.

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