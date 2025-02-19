"Нельзя сказать, что с 1 июля абсолютно у всех в счетах появятся две новые дополнительные колонки, которые увеличат общую сумму. Какой будет ситуация с затратами и ценами с 1 июля, пока открытый вопрос", — заявил в программе Spried ar Delfi директор по продажам AS Latvenergo Улдис Муциниекс.

Так представитель энергетического гиганта объяснил публично прозвучавшую информацию о том, что с 1 июля в платежах за электричество появятся два новых компонента, связанных с синхронизацией энергосистем стран Балтии с Европой. Притом что перед отсоединением от БРЭЛЛ всюду подчеркивалось — при заключенных договорах в ближайший год пересмотра не будет, а в последующие годы "добавка" за счет перехода может быть до 2%.