"Нельзя сказать, что с 1 июля абсолютно у всех в счетах появятся две новые дополнительные колонки, которые увеличат общую сумму. Какой будет ситуация с затратами и ценами с 1 июля, пока открытый вопрос", — заявил в программе Spried ar Delfi директор по продажам AS Latvenergo Улдис Муциниекс.
Так представитель энергетического гиганта объяснил публично прозвучавшую информацию о том, что с 1 июля в платежах за электричество появятся два новых компонента, связанных с синхронизацией энергосистем стран Балтии с Европой. Притом что перед отсоединением от БРЭЛЛ всюду подчеркивалось — при заключенных договорах в ближайший год пересмотра не будет, а в последующие годы "добавка" за счет перехода может быть до 2%.
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О каких расходах идет речь?
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