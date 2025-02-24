Партнеры по коалиции пока не обещают поддержки кандидату от "Нового Единства" на пост министра образования

После состоявшегося в понедельник, 24 февраля, заседания по сотрудничеству коалиции партнеры по коалиции пока не обещают выразить поддержку выдвинутому "Новым Единством" кандидату на пост министра образования и науки Янису Розенбергсу.

Как сообщила журналистам премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), во время встречи обсуждался ряд вопросов от коллег по коалиции о предстоящей работе.

Она подчеркнула, что видно, что потребуется время, чтобы другие партии могли выслушать кандидата от "Нового Единства" Розенбергса.

"Я бы хотела, чтобы утверждение министра продвигалось как можно скорее", - отметила Силиня, заявив, что желание услышать видение нового министра образования вполне понятно.

Силиня предположила, что, уважая желание коллег собраться в среду, 26 февраля, можно было бы созвать внеочередное заседание Сейма, чтобы решить вопрос об утверждении новых министров.

После заседания министр экономики Викторс Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК) заявил, что СЗК не будет предлагать изменения в коалиционном соглашении, чтобы провести ротацию сфер ответственности, и СЗК продолжит нести отвественность за Министерство благосостояния.

"Мы приглашаем премьер-министра в среду во фракцию СЗК, чтобы выслушать ее мнение о том, что она ожидает от нового министра благосостояния", - заявил Валайнис, отметив, что решение о следующем министре благосостояния еще не принято.

На вопрос о том, поддержат ли депутаты СЗК Розенбергса, Валайнис ответил, что Розенбергс хорошо известен, но сначала депутаты парламентской фракции хотят его выслушать, распросить о предстоящей работе. "Это будет голосование депутатов", - так Валайнис обосновал необходимость сначала выслушать Розенбергса.

Аналогичным образом и сопредседатель "Прогрессивных" Андрис Шуваев отметил, что во фракции не было дискуссии ни о каком кандидате. Партия пригласит Розенбергса на беседу во фракцию.

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