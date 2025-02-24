НВС разработают рекомендации на случай выхода Латвии из Оттавской конвенции

На данный момент Национальные вооруженные силы (НВС) проводят углубленную военную оценку возможного выхода Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.

Командующий НВС Каспарс Пуданс сообщил, что от него ожидают военных рекомендаций, над которыми НВС работают.

Оцениваются дополнительные ресурсы и инфраструктура, которые потребуются, если Латвия решит защищаться с помощью противопехотных мин. Также оценивается тактический и оперативный вклад выхода из конвенции.

"Наши военные рекомендации также будут включать некоторые аспекты из международных подразделений и их потенциальных ограничений. Но решение в любом случае будет политическим - основанным на региональной дискуссии", - подчеркнул Пуданс.

В свою очередь, министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") отметил, что на данный момент оцениваются все потенциальные инструменты для укрепления возможностей НВС. В то же время он напомнил, что в распоряжении НВС уже имеются противотанковые и противопехотные мины других типов, закупка которых продолжится в рамках создания Балтийской линии обороны.

"Если речь идет о выходе из Оттавской конвенции, об этих неуправляемых противопехотных минах, то здесь важен региональный подход. Проводятся консультации как с региональными партнерами, так и с другими союзниками. Продолжаются углубленная военная оценка и консультации с союзниками, в том числе с силами, которые размещены в Латвии", - подчеркнул министр.

Ранее, основываясь на рекомендациях армии, Министерство обороны Литвы предложило начать процесс выхода из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин. Министерство также призвало провести консультации с союзниками и странами Балтийского моря по этому вопросу.

В середине января Совет государственной обороны Литвы, состоящий из высших должностных лиц правительства и армии, еще не принял окончательного решения о выходе Литвы из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

После заседания совета он сообщил журналистам, что консультации с союзниками по НАТО по этому вопросу будут продолжены.

В конце прошлого года финские власти также объявили, что Финляндия рассматривает возможность возвращения в свой оборонный арсенал противопехотных мин, которые сейчас запрещены международной конвенцией.

В 2024 году бывший командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш в качестве одного из аргументов в пользу невыхода из Оттавской конвенции назвал серьезные проблемы с приобретением противопехотных мин.

Оттавская конвенция о запрещении применения, накопления запасов и производства противопехотных мин предусматривает, что подписавшие ее государства обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины". Латвия присоединилась к Конвенции в 2005 году.

Китай, Россия, США, Индия и Пакистан не являются участниками Конвенции.

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