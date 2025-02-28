Камеры на дорогах скоро будут не только измерять скорость, но и фиксировать нарушения

В Риге появляются новые камеры, которые будут фиксировать нарушения на дорогах. Они следят за проездом на красный свет, выездом на полосу общественного транспорта и блокировкой перекрестков. Первые три камеры уже установлены, а в течение года их количество увеличится до 26, сообщили в эфире LSM+ представители Рижской муниципальной полиции.

Как это работает?

Перекресток улиц Кришьяна Барона и Бривибас – один из самых загруженных в городе. Теперь здесь за движением следит новая камера, которая передает данные в LMT. Если система фиксирует нарушение, информация поступает в полицию самоуправления.

"Вот здесь автомобиль должен был остановиться перед стоп-линией, потому что горел красный свет. Но машина продолжила движение, и мы зафиксировали этот факт. А чтобы это было неоспоримо, есть и видеоматериал", – объясняет Гинт Яковелс, заведующий отделом машинного видения и мобильности LMT.

Система полностью автоматизирована: полиция получает данные о нарушении вместе с доказательствами, на их основе составляется протокол, и водитель получает штраф.

Где уже действуют камеры?

В Риге установлены три камеры – на перекрtстках Бривибас и Воздушного моста, Бривибас и Цесу (где в час пик водители часто блокируют движение), а также в Плявниеках на пересечении улиц Деглава и Илукстес. Пока они не фиксируют нарушения, но скоро начнут, предупреждает замначальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов.

"Всего выбраны 26 мест в городе – там, где были жалобы на ДТП или поступала информация от Rīgas Satiksme о задержках движения. Причиной этих задержек часто становится игнорирование правил. Сказать точно, когда камеры начнут работать, пока сложно, но мы надеемся, что это произойдет в течение года", — говорит он.

Опыт других городов

Подобная система уже работает в Лиепае – там за год было зафиксировано около 300 случаев проезда на красный свет. Камеры также используются в Саласпилсе и Юрмале, а в нескольких других городах ведется их тестирование.

"Муниципальная полиция обратилась к нам, потому что хочет фиксировать именно нарушения. Но наше решение можно применять и для анализа дорожной ситуации, например, в городском планировании", – отметил Гинт Яковелс.

В этом году камеры появятся еще в 20 местах по всей Риге. Но вместо того, чтобы искать их на перекрестках, лучше просто соблюдать правила.

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