В Сейме этого созыва можем дождаться, что будет создано еще одно правительство, такое мнение в интервью телеканалу TV3 бывший президент Валдис Затлерс, допустив, что такие изменения для государства могли бы быть даже желательны.

По мнению Затлерса, избиратели "Нового Единства" недовольны будущей коалицией с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК), однако, если правительство будет работать успешно, то оценка может поменяться.

По словам бывшего политика, теперь все будет зависеть от Эвики Силини, делегированного "Новым Единством" кандидата в премьер-министры, и ее способности заставить работать как СЗК, так и "Прогрессивных", которые еще никогда не были у власти на государственном уровне.

Оценивая потенциальное сотрудничество "Нового Единства" с СЗК, который считается близок к экс-мэру Вентспилса, олигарху Айвару Лембергсу, бывший президент сказал, что для оправдания этого сотрудничества будут использоваться "пустые разговоры и самообман". По оценке Затлерса, Лембергс больше не имеет политического влияния и "ушел в прошлое", это просто сам экс-мэр Вентспилса так не считает. Потому, по мнению экс-президента, присутствие СЗК в правительстве не создает угроз безопасности.

Затлерс считает, что кризис и падение правительства Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") не были запланированы, а развились параллельно с президентскими выборами, "на которых мы получили хорошего президента", но коалиционные партии рассорились. Напомним, что нынешний президент Латвии Эдгар Ринкевич был главой канцелярии экс-президента Валдиса Затлерса.

По мнению бывшего главы государства, в процессе формирования Кабинета министров наблюдается некоторая политическая наивность "Прогрессивных": они думают, что все в правительстве отвечают за все. Но, если есть необходимость продвигать дела, то сферы ответственности должны быть поделены, и министерства становятся в определенной степени "собственностью партий", отметил Затлерс.