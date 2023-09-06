В персоналиях нового правительства Эвики Силини ("Новое Единство") "чудес и неожиданностей" не будет, заявил на телеканале TV3 уходящий премьер Кришьянис Кариньш.

Он выразил надежду, что новое правительство, сформированное "Новым Единством", Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными", сможет быть утверждено на следующей неделе.

По словам Кариньша, в распределении должностей еще остаются вопросы. В правительстве Силини будет хороший баланс между опытными политиками и новыми министрами, считает он.

Говоря о распределении министерских портфелей, Кариньш напомнил о традиции, согласно которой партия премьера всегда возглавляет Минфин, соответственно, министром финансов и далее будет представитель "Нового Единства". При этом, по словам Кариньша, окончательного соглашения еще предстоит достичь, и в неофициально прозвучавших моделях возможны коррекции.

На вопрос, будет ли он министром иностранных дел в новом правительстве, Кариньш ответил, что это "не исключено". В любом случае он не собирается уходить из политики.

Кариньш отметил, что чувствует в будущих партнерах некий "голод" и желание работать, тогда как в работе с предыдущими партнерами — "Объединенным списком" и Национальным объединением — было ощущение, что кто-то "все время жмет на тормоза". При этом переход власти происходит очень спокойно, и работе уходящего правительства ничто не препятствует.

На вопрос, как получилось, что "Новое Единство", которое во время предвыборной кампании провело резкие "красные линии" для сотрудничества с партнером СЗК Айваром Лембергсом, теперь считает сотрудничество с СЗК возможным, Кариньш ответил, что достаточной гарантией будет условие коалиционного договора о том, что в работе коалиции участвуют только избранные лица. В сложившейся ситуации Кариньш не видит рисков для репутации и сотрудничества с западными партнерами.