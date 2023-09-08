С тех пор, как Сейм принял в конце прошлого года поправки к Закону об иммиграции, Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) отказало в статусе постоянного жителя ЕС 112 гражданам России, сообщили агентству LETA в УДГМ.

Более чем в 80 случаях решение принималось на основании отрицательного заключения Службы государственной безопасности (СГБ), которая информировала УДГМ о рисках.

Остальные граждане России сами отозвали свои заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС, чтобы получить вместо него временный вид на жительство (ВНЖ) сроком на год. Есть и такие, кто отозвал свое заявление, так как решил покинуть Латвию.

Лица, к которым относится отрицательное решение СГБ, а также те, кто не обратился за временным ВНЖ, обязаны покинуть страну добровольно в течение 90 дней. Решения УДГМ об отказе можно обжаловать.

В четверг, 7 сентября, Сейм утвердил в первом чтении поправки к Закону об иммиграции, которые дают гражданам России, еще не сдавшим экзамен по латышскому языку, два года отсрочки. Такие граждане РФ — бывшие неграждане или граждане Латвии — смогут получить ВНЖ сроком на два года, за которые они все равно должны сдать экзамен. В течение этих двух лет за такими гражданами РФ будут сохраняться права на получение социальных гарантий — такие же, как и у обладателей постоянного вида на жительство.

Действующая редакция закона об иммиграции предусматривает, что срок действия постоянного ВНЖ, выданного гражданам России, истекает в сентябре 2023 года. Чтобы жить в Латвии, этим людям необходимо подать заявку на получение статуса постоянного жителя ЕС, а для его получения предоставить в УДГМ свидетельство о знании государственного языка на уровне А2 и наличии финансовых ресурсов.

Накануне Сейм принял в первом чтении законопроект, вводящий двухлетнюю отсрочку на сдачу экзамена по госязыку для граждан России. Утвержденная в первом чтении редакция поправок к Иммиграционному закону — НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ. Согласно стандартной процедуре, законопроект рассматривается в Сейме в трех чтениях. Однако в данном случае большинство депутатов проголосовали за то, чтобы принять закон в срочном порядке — в двух чтениях. Это означает, что впереди еще второе окончательное чтение, которое состоится в четверг, 14 сентября. Подробнее читайте — здесь.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram