Объединение строительных фирм из Турции, предлагавшее построить основную трассу железнодорожной магистрали Rail Baltica намного дешевле, исключили из тендера по рекомендации Службы госбезопасности (VDD), сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на передачу De Facto на телеканале LTV.

Право строить трассу выиграло объединение французских, итальянских и польских подрядчиков E.R.B. Rail Baltica JV. Они предложили цену 3,7 миллиарда евро. При этом турецкие фирмы IC İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARETŞ и DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş предлагали сделать все за неполные 3,2 миллиарда, но сотрудничество с ними запретила Служба госбезопасности.

Причины не сообщаются, но журналисты De facto выяснили, что турецкий холдинг IC часто выполнял заказы российских фирм. Они построили несколько мостов в Санкт-Петербурге, терминал Пулковского международного аэропорта и платное высокоскоростное шоссе Москва — Санкт-Петербург. Теперь же это предприятие вместе с российской стройфирмой "Титан-2" строит по заказу "Росатома" первую в Турции АЭС "Аккую", куда в мае уже поступила первая партия ядерного топлива. Гендиректор "Титана-2" — Григорий Нагинский, бывший замминистра обороны РФ.

Турецкие стройфирмы с решением не согласились и оспаривают решение закупочной комиссии в Бюро по госзакупкам.

И Eiropas dzelzceļa līnijas, и ныне уже бывший глава МВД Марис Кучинскис, в чьем ведении находилась Служба госбезопасности, уверены, что решение было верным. "Я достаточно уверен, что судопроизводство Латвии ничем особо не грозит", — заявил Кучинскис.

В Eiropas dzelzceļa līnijas отмечают, что в ходе реализации проекта Rail Baltica от тендера уже отстраняли одного из участников, и тоже с подачи VDD. De facto известно, что на ранней стадии закупки из конкурса была исключена китайская компания.

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