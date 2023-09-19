С октября и до конца 2023 года домашним хозяйствам будет компенсироваться 60% от фиксированной платы за мощность, установленного в тарифе Sadales tīkls, или так называемого абонента мощности, предусматривает поправка к Закону "О мерах снижения чрезвычайного роста цен на энергоресурсы", утвержденная Кабинетом министров Эвики Силини ("Новое Единство"). Окончательное решение предстоит принять Сейму.

"Оператор системы распределения электроэнергии, к которой подключены более чем сто тысяч пользователей, в период с 1 сентября до 31 декабря 2023 года, физическим лицам с подключением к системе распределения электроэнергии с напряжением до 0,4 kV, применяет снижение платы за услугу электроэнергетической системы за поддержание мощности, в размере 60%, включая налог на добавленную стоимость (НДС). Снижение не применяется для перерасчетов, которые производятся в случаях нарушений, совершенных пользователями системы. Неполученные доходы от платы за услугу оператора системы распределения электроэнергии с учетом НДС компенсируются в полном размере из средств государственного бюджета", — говорится в законопроекте.

Инициатором решения стало Министерство климата и энергетики, возглавляемое Каспаром Мелнисом (Союз "зеленых" и крестьян).

В аннотации к законопроекту сказано, что решение окажет влияние на государственный бюджет текущего года. Финансовые влияние оцениваются в 30,476 млн евро.

До 1 ноября ответственные министерства должны подготовить решения, как уже в следующем году решать проблему роста тарифов Sadales tīkls для физических лиц, подчеркнула Силиня.

Ранее высокие тарифы Sadales tīkls на распределение электроэнергии вызвали возмущение в обществе. Президент Эдгар Ринкевич еще в августе заявил, что новые тарифы на распределение электроэнергии не кажутся ему ни соразмерными, ни разумными, ни обоснованными.

В августе после встречи бывшего премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") с руководством Комиссии по регулировании общественных услуг (КРОУ) стало известно, что тарифы будут пересмотрены в декабре, а не через год, как предполагалось ранее.

Обязательство до конца года ввести механизм частичной компенсации роста тарифов на распределение электроэнергии значится в декларации правительства Эвики Силини.

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