Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) призывает граждан Российской федерации не откладывать до последнего момента подачу документов для оформление видов на жительство (ВНЖ).

Поправки к Закону об иммиграции предусматривают, что граждане России, не сдававшие экзамен по латышскому языку по уважительным причинам, могут подать заявление на получение ВНЖ на срок до двух лет.

Во-первых, те граждане России, которые не сдали экзамен по госязыку и из-за этого со 2 сентября потеряли постоянный ВНЖ, имеют право подать документы на двухлетний ВНЖ, обязуясь сдать латышский язык в течение срока его действия.

Важно! Человек может получить ВНЖ в Латвии на срок до двух лет, если он ранее записался на сдачу экзамена по государственному языку, но не сдал его и записался на повторный экзамен, либо если экзамен не сдавался по уважительным причинам.

Уважительными причинами считаются важные причины, связанные со здоровьем или другие причины, не зависящие от воли и действий человека. Заявление на получение ВНЖ нужно подать в управление в период легального пребывания в Латвии, но не позднее 30 марта 2024 года.

Во-вторых, поправки также предусматривают, что на новый постоянный ВНЖ может претендовать человек, успешно сдавший языковой экзамен, но не сумевший получить статус постоянного жителя ЕС из-за своего отсутствия (за последние 5 лет — 10 месяцев суммарно или 6 месяцев подряд) или недостаточности финансовых средств (регулярный доход в 620 евро в месяц за 2023 год и 500 евро за 2022 год).

Необходимые документы для оформления постоянного вида на жительство необходимо подать в управление не позднее 31 декабря 2023 года.

"Просим не откладывать подачу документов на последний момент и подавать их вовремя! При поступлении большого количества документов незадолго до окончания срока подачи управление может столкнуться с трудностями в их своевременной обработке", — заявила руководитель PMLP Майра Розе.

PMLP будет рассматривать заявки на постоянные и временные ВНЖ в течение четырех месяцев с момента получения. Важно напомнить, что госпошлину в размере 100 евро нужно уплатить до подачи документов.

Те граждане России, на которых распространяются поправки и которые обратятся за постоянным или временным ВНЖ, получат право на трудоустройство без ограничений, а также сохранят право на получение государственных услуг, включая пенсии и пособия, если декларированное место жительства лица находится в Латвии.

Такими правами не будут обладать граждане России, которые потеряют свой юридический статус для пребывания в Латвии из-за не поданных в срок документов.

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