Сейчас в Латвии работают восемь радаров средней скорости: это Таллиннское шоссе (А1) от Сигули до Лиласте (14,1-20,1 км); Видземское шоссе (А2) от моста через Вейупите в Сигулде до Аугшлигатне (54,5–62,3 км); Валмиерское шоссе (А3) от моста через Личупе до Сталбе (36,3-38,7 км); участок Рижской окружной дороги (Саласпилс-Бабите) (А5) от Стуниши до Яунмарупе (23,1-28,6 км); региональная дорога Цесис-Вецпиебалга-Мадона от Яунклекери до Крустакрогса (Р30) (22,1-29,0 км), участки Даугавпилсского шоссе (A6) от Крустпилса до Стурниеки (150,2–159,7 км) и от моста через Айвиексте в Плявиняс до хутора Бандери (133,5.–139,2 км), а также участок дороги от Кокнесе до Стукмани (102,4–116,0 км).