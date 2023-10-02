В ночь на вторник, 3 октября, участки контроля средней скорости начнут работать на Елгавском шоссе от Сподрас до пересечения с аллеей Парка в Элее (50,0-69,2 км) и на Вентспилсском шоссе (А10) от озера Гулбью до поворота на Усму (135,0-140,8 км).

Также на Лиепайском шоссе заработают два участка с радарами средней скорости: от пересечения с дорогой Тебра–Казданга–Цилди (V1200) до Силкални (157,3–169,7 км) и от поворота на Калнциемс до пересечения с дорогой Елгава–Тушки–Тукумс (Р98) (26,1–38,0 км).

На этих участках радары будут контролировать среднюю скорость, наличие OCTA, техосмотра и оплату виньетки.

В этом году радары средней скорости будут введены еще на четырех участках:

Вентспилсское шоссе (A10): от Варкали до Грики (24,1-30,8 км); от поворота на Тирельскую тропу до поворота на Смарде (44,9-52,4 км); от озера Гулбью до поворота на Усму (135,0-140,8 км);

главная государственная дорога граница с Россией — Резекне — Даугавпилс граница Литвы от Ковалишки до Рушеницы (A13) (81,8–88,5 км).

В настоящее время в Латвии уже действуют десять участков с измерением средней скорости движения. С момента их введения там зафиксировано более 2500 нарушений, в основном отсутствие ОСТА.

Первый участок контроля средней скорости в Латвии был введен в августе на Рижской окружной дороге недалеко от Марупе.

Карта со всеми участками контроля средней скорости можно посмотреть здесь.

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