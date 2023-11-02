В настоящее время ведется работа над установлением единых принципов расчета минимальной зарплаты, заявил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр благосостояния Улдис Аугулис.

"То, над чем мы сейчас работаем, — это установление единой минимальной заработной платы на всей территории Европейского союза", — сказал министр.

Аугулис добавил, что в настоящее время Латвия не может приблизиться к минимальной заработной плате в ЕС, но может работать над тем, чтобы приблизиться к принципам ее расчета, что и делается в настоящее время.

Он также отметил, что Латвии придется вернуться к вопросу о повышении необлагаемого минимума, особенно учитывая, что это делают Литва и Эстония.

В настоящее время минимальная заработная плата составляет 620 евро, а со следующего года составит 700 евро.

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