Необходимо проводить более обширную подготовку украинских военнослужащих, заявил в соцсети Twitter министр обороны Латвии Андрис Спрудс, который во вторник присутствовал на заключительной встрече министров обороны ЕС в Брюсселе.

Важнейшими вопросами повестки дня встречи стали оказание поддержки Украине и развитие военной промышленности. ЕС оказывает существенную военную поддержку Украине, однако в долгосрочной перспективе решающее значение должны иметь четкая политическая приверженность, поставки оружия и финансирование.

Министры были едины во мнении, что Европа не должна задерживать развитие военной промышленности, более того, необходимо срочно увеличить мощности по производству боеприпасов.

Вместе с Генеральным секретарем НАТО главы министерств обороны также обсудили, как улучшить эффективное сотрудничество между Североатлантическим Альянсом и ЕС и выработать механизмы защиты критически важной инфраструктуры.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram