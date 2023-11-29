Из 26 латвийских ресторанов, вошедших в престижный и всемирно известный ресторанный гид Michelin Guide, у пяти зарегистрированы значительные налоговые долги, сообщает агентство LETA.

Так, по данным Службы государственных доходов (VID), долг SIA Tauro, управляющего включенным в гид рестораном Tauro, составлял на 24 ноября 47 108 евро.

По данным Firmas.lv, в прошлом году оборот Tauro составил 332 935 евро, убытки — 514 703 евро. Компания, частично принадлежащая миллиардеру Юрию Шеффлеру, работает с убытками с 2010 года. В компании числится 16 работников.

SIA Binvest, которое управляет кондитерской Mulberry и включенным в Michelin Selected Restaurants рестораном Chef's Corner, имеет налоговый долг в размере 35 754 евро, а SIA Zetop, управляющее рестораном Whitehouse, — 61 448 eiro.

Binvest в прошлом году работал с оборотом 840 932 евро и убытками 160 525 евро. Единственным владельцем предприятия является живущий в Болгарии армянин Армен Мкртчян, которому принадлежит и 5,3% акций Zetop, а гражданину Армении Гоару Мкртчяну — 94,7%.

Binvest в 2022 году заплатил государству 191 440 евро налогов при среднем количестве сотрудников 21 человек. Zetop в прошлом году отработал с оборотом 1,026 миллиона евро и убытком в 346 337 евро.

На улице Тербатас, 2, где находится Whitehouse, у Армена Мкртчяна зарегистрированы еще два предприятия общественного питания — Food&More и Restin, у которых на 24 ноября была налоговая задолженность в размере 13 971 евро и 34 186 евро соответственно. К Food&More VID применила запрет на регистрацию, продление и изменение коммерческого залога.

У управляющего еще одним включенным в гид Michelin рестораном 36.līnijа SIA Apetite налоговая задолженность составляет 442 036 евро. Также у компании был налоговый долг в размере 212 237 евро, по которому принято решение о добровольном погашении просроченных налоговых платежей.

По данным Firmas.lv, Apetite36 в прошлом году работало с оборотом 3,089 миллиона евро и убытками в размере 413 330 евро. Совладельцами Apetite36 являются Лаурис Алексеев (80%) и Янис Карклиньш (20%). В 2022 году Apetite36 заплатила 612 360 евро налогов и обеспечивала работой в среднем 100 человек.

К Apetite36 примерен запрет VID на регистрацию, продление и изменение коммерческого залога. В настоящее время компания имеет четыре активных коммерческих залога.

С другой стороны, на 24 ноября у SIA Jansons un Partneri, управляющего рестораном KEST, была налоговая задолженность в размере 13 931 евро, а также долг в размере 14 802 евро, на который распространяется решение о добровольном погашении.

В прошлом году Jansons un partneri работали с оборотом 662 586 евро и убытками 149 274 евро, сообщает Firmas.lv. Jansons un partneri принадлежат Гундарсу Скудриньшу (80%) и Марису Янсонсу (20%). Jansons un partneri в 2022 году заплатило 159 380 евро налогов году и имело 14 работников. Кроме того, VID применила к предприятию запрет на регистрацию, продление и изменение коммерческого залога.

Комментируя ситуацию, председатель правления Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов (LVRA) Андрис Калниньш сказал, что налоговые долги ресторанов — это частично все еще наследие пандемии. Есть и более свежие долги, и в несезон, то есть в зимний период, в сфере общественного питания и гостеприимства это считается уже нормой.

"Индустрия гостеприимства настолько сезонная, что даже рестораны, включенные в гид Michelin, вынуждены работать в межсезонье с убытками и задержками платежей", — признал Калниньш.

Он добавил, что такая ситуация была бы немыслима где-то в Западной Европе хотя бы потому, что в большинстве стран ЕС к услугам общественного питания применяется сниженный НДС. "Из-за того, что правительство не понимает ситуацию и необходимые действия по поддержке отрасли, мы там, где мы есть", — сказал глава LVRA.

Между тем LVRA уже годами говорит о проблемах всей индустрии гостеприимства, в том числе о накопленной в период пандемии налоговой задолженности в отрасли общественного питания. В 2023 году эта задолженность все еще составляет 44,2 миллиона евро, что является самым большим долгом по отношению к обороту в какой-либо из отраслей.

После пандемии на индустрию гостеприимства повлияла геополитическая ситуация — Латвия с точки зрения туристического потока восстанавливается медленнее, чем другие страны ЕС.

"Традиционно у общественного питания очень низкая рентабельность, и, учитывая все сложности, нехватку рабочей силы и растущие издержки, предпринимателям приходится работать в убыток и покрывать растущие затраты за счет возможной прибыли, потому что платежеспособность людей существенно упала", — сказал Калниньш.

Как сообщалось, в этом году впервые латвийский ресторан удостоен звезды Michelin — ее получил рижский ресторан Max Cekot Kitchen. В путеводитель Michelin Selected Restaurants включены Pavāru māja, Tauro, Zoltners, Mo, 3 pavāri, Whitehouse, 36.līnija, John, COD, Le Dome, Chef's Corner, Barents Coctails & Seafood, Barents, Aqua Luna, Entresol, Ferma, Neiburgs, Tails, H.E.Vanadziņš, Akustika, KEST и Riviera.

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