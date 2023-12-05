Глава Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) сможет аннулировать мандат депутата самоуправления, если тот в течение трех месяцев не посещает более половины заседаний думы. Такую поправку к Закону "О статусе депутата самоуправления" поддержала комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений.

Мандат депутата может быть аннулирован, если он не посещает более половины очередных заседаний думы в течение трех месяцев.

Закон уже сейчас предусматривает, что дума может лишить мандата депутата, который не посещает по крайней мере четыре заседания подряд без уважительной причины. Предлагается изменить эту процедуру и предоставить право отзывать мандаты учреждению, не связанному напрямую с самоуправлением.

Сейм планирует принять поправку во втором окончательном чтении на этой неделе.

Внесение поправок в законодательство связано с ситуации, сложившейся в Резекненской городской думе. После обнаружения финансовых нарушений и отстранения председателя думы Александра Барташевича правящая в Резекне партия Kopā Latvijai призналась в намеренном саботаже заседаний думы, чтобы добиться роспуска думы и проведения новых выборов.

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