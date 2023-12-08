Rīgas namu pārvaldnieks почистил от снега и сосулек 170 крыш, к середине следующей недели обещает почистить еще 154 крыши, сообщила агентству LETA представитель RNP Уна Греневица.

К работе привлекут дополнительных работников, будут использоваться все доступные мощности, а на выходных работа будет вестись особенно интенсивно, обещает предприятие.

Сейчас работы, с учетом большого количества снега, ведутся довольно медленно. Ресурсов у компании не хватает: как спецтехники, так и квалифицированных специалистов, которые умеют работать на высоте крыши. Председатель правления RNP Марис Озолиньш объясняет, что количество снега каждый год отличается, и этот год нетипично снежный.

Rīgas namu pārvaldnieks — компания, принадлежащая Рижской думе. Она обслуживает более 3800 жилых домов и других строений в Риге.

Чисткой снега на территории, обслуживаемой RNP, занимаются компании Ekozona, Hagberg и Roadeks, которые выиграли в конкурсе 2022 году с самым дешевым предложением.

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