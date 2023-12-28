Дорожные расходы латвийской делегации на полеты для участия в саммитах Европейского совета, покрываемые из бюджета ЕС в период с 2019 по 2022 год, составили 557 274 евро — такую информацию программе Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? предоставил Генеральный Совет Евросовета.

За указанный период было проведено в общей сложности 15 встреч европейских лидеров, на которые премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое единство") летал с делегацией спецрейсами на частных самолетах. Информация по всем странам ЕС показывает, что сумма, выплачиваемая Латвии за такие полеты, самая большая — в целом более пятой части всех платежей.

"Премьер-министр Эстонии фактически делала то же самое. В очень похожей степени с той же целью", — заявил Кришьянис Кариньш 7 декабря в программе Латвийского радио Krustpunktā, добавив, что "в Литве мы не видим таких данных, поскольку у них есть государственный самолет. Ну, военный самолет". Однако информация, предоставленная Европейским советом, показывает, что размер погашенных ЕС сумм существенно различается по разным странам, в том числе по странам Балтии.

Когда выяснилось, что спецрейсы Кариньша в качестве премьер-министра, направлявшиеся на сессии Европейского совета, оплачивались как из госбюджета, так и из бюджета Совета ЕС, программа Kas notiek Latvijā? обратилась в пресс-службу Совета ЕС с запросом о том, какую сумму Совет покрыл, оплачивая расходы на все поездки глав государств в Евросовета

с 2019 года. В ответе офиса Совета ЕС, полученном в канун Рождества, обобщаются данные за четыре года. Данных на 2023 год пока нет. Полученные данные показывают, что за этот период на командировочные расходы было потрачено в общей сложности 2 692 857 евро. Из этих почти 2,7 миллионов сумма, возвращенная Латвии, составляет 20,69%.

На втором месте после Латвии находится Румыния с 499 799 евро, за ней следуют Эстония с 404 380 евро и Финляндия с 328 383 евро. Выплаты этим четырем в стране вместе составляют две трети общих расходов.

Латвия является одной из четырех стран, наряду с Австрией, Финляндией и Мальтой, которым расходы были возмещены во всех 15 случаях.

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