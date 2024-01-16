Штрафы за превышение скоростного режима могут вырасти в два раза, но владельцев будут предупреждать о просроченная техосмотре и отсутствии ОСТА. Так, во вторник, 16 января, парламентская комиссия одобрила изменения к закону "О дорожном движении". Проект подготовлен для второго чтения депутатами в Сейме.

Ужесточение наказания — вынужденная мера, отмечает пресс-служба парламента. 71% водителей превышают скорость на дорогах вне населенных пунктов. Среди европейских стран Латвия выделяется как особенно небезопасное место для участников дорожного движения.

Согласно поправкам, водители мопедов, мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей с максимальной полной массой 7,5 тонны будут оштрафованы на сумму от 720 до 960 евро (сейчас — 360-480 евро) и лишены права управления транспортным средством на девять месяцев (сегодня — шесть месяцев) за превышение скорости от 61 до 70 километров в час.

Однако, если скорость превышена в населенном пункте, то штраф составит от 1040 до 1400 евро (сейчас — от 540 до 680 евро), а запрет на вождение — от девяти до 12 месяцев (в настоящее время запрет на вождение составляет 12 месяцев).

Если скорость вне жилых районов превышена на 61-70 километров в час на автомобиле, буксирующем прицеп или грузовик полной массой более 7,5 тонны, водитель может быть лишен права управления транспортным средством на срок от 12 до 18 месяцев (сейчас действует запрет на 12 месяцев). За такие нарушения скоростного режима в населенных пунктах водители будут лишены права управления транспортным средством на срок от 12 до 24 месяцев (сегодня — 24 месяца).

В случае превышения скорости более чем на 70 километров в час будет налагаться штраф в размере от 1 400 до 2 000 евро, а действие водительских прав будет приостановлено на срок от 12 до 36 месяцев. Это касается всех транспортных средств, независимо от их полной массы.

Также будет ужесточено наказание за создание помех водителю обгоняющего транспортного средства, увеличивая скорость или изменяя траекторию движения. Штраф за это будет составлять 55 евро (в настоящее время — 40 евро).

Штраф за обгон на регулируемых или нерегулируемых перекрестках также будет увеличен, за исключением случаев обгона на главной дороге по отношению к пересекаемой дороге. Планируется применять штраф в размере 55 евро вместо нынешних 40 евро.

Поправки также предусматривают, что владелец транспортного средства будет немедленно проинформирован, если будет обнаружено, что в дорожном движении участвует автомобиль, который своевременно не прошел техосмотр и не имеет обязательной страховки OCTA. Планируется, что штраф за такое нарушение будет налагаться не чаще одного раза в 24 часа.

Поправки также предусматривают, что водительские документы будут обязаны иметь при себе не только водители механических транспортных средств, но и водители велосипедов и электроскутеров.

До вступления в силу законопроект должен пройти еще два чтения.

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