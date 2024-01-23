Министр по делам охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня не исключает возможности инициировать в Сейме вопрос о роспуске Резекненской думы.

В интервью программе "Вопрос дня" на ЛТВ Берзиня сообщила, что 24 января состоится заседание Комиссии по финансовой стабилизации, на котором будет рассмотрен представленный Резекненским самоуправлением проект бюджета с дефицитом в 1,3 млн евро. Это означает, что руководство города так и не могло разработать сбалансированный бюджет.

"Завтра нам придется дождаться решения комиссии, но мы не можем исключать вариант роспуска думы. Ответственность Резекненской думы должна быть оценена в целом", — сказала Берзиня, отметив, что если у самоуправления не будет сбалансированного бюджета, в Сейме может быть поднят вопрос о роспуске Резекненской думы.

Министр признала, что в этом году многие муниципалитеты испытывают трудности с планированием своих бюджетов, и причины тому как ситуация во внешней политике — война в Украине, так и рост цен на энергоносители. Кроме того, в этом году пришлось повышать минимальные зарплаты, а также зарплаты учителям, что привело к увеличению расходов самоуправлений.

Берзиня обратила внимание на тот факт, что в целом количество жителей в стране уменьшается, в результате чего уменьшается и бюджет местных самоуправлений. В этом году проблемы с планированием бюджета возникли также у самоуправлений Краславы и Балви.

В конце 2023 года Госконтроль выявил существенные недостатки в процессе выполнения и контроля бюджета Резекне. Госконтроль вынес отрицательное заключение, указав в качестве основных причин недостаточную оценку существующей ситуации, необоснованную уверенность в доступности финансирования, раздробленность в процессе управления бюджетом и бухгалтерском учете.

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