На должность государственного секретаря Министерства обороны претендуют 13 кандидатов, сообщили агентству LETA в Госканцелярии.

Конкурс, который был объявлен 11 января, будет проходить в три тура. В ходе первого тура конкурсная комиссия оценит поданные документы и соответствие претендентов минимальным требованиям.

Во втором туре кандидаты расскажут о своей мотивации на должность, ответят на вопросы комиссии и представят свое видение основных проблем в отрасли обороны в ближайшие четыре года и способов их решения.

В третьем туре конкурса будут проверены управленческие компетенции претендентов: лидерство в команде, ориентация на развитие, ориентация на результат, способность принимать решения и брать на себя ответственность, стратегическое видение.

По окончании конкурса кандидат, набравший наибольшее количество баллов, будет рекомендован министру обороны. Если министр одобрит кандидатуру, она будет направлена в Кабинет министров для утверждения.

Как сообщалось ранее, незадолго до Нового года подал в отставку многолетний госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс. Причиной отставки стали его разногласия с министром обороны Андрисом Спрудсом ("Прогрессивные").

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram