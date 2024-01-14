В конце 2023 года стало известно, что должность покидает многолетний государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс. Это произошло после громкого скандала с госзакупкой продовольствия для нужд Национальных вооруженных сил (НВС), смены правительства и министра — оборонное ведомство с сентября возглавляет Андрис Спрудс ("Прогрессивные"). В спецвыпуске Spried ar Delfi с Алиной Ластовской Янис Гарисонс не скрывал, что одна из причин его отставки — разногласия с новым министром, и намекает на то, что есть некие силы, которые были заинтересованы в его уходе.

В латвийской системе госуправления должность госсекретаря министерства — одна из ключевых. Политические ставленники, министры — приходят и уходят. А госсекретарь — это фактически второй человек в министерстве, высокопоставленный чиновник, обычно "теневая" фигура, профессионал, от которого зависит очень многое в ведомстве. Поэтому отставка госсекретаря — всегда событие, часто не менее значимое чем смена политического руководства.

Вокруг ухода Гарисонса из Министерства обороны — много слухов и спекуляций. Тем более, что государственные высшие должностные лица пока весьма скупо комментировали эту ситуацию. В интервью Spried ar Delfi с Алиной Ластовской экс-госсекретарь Янис Гарисонс рассказывает об обстоятельствах произошедшего.

Об отношениях с новым министром обороны Спрудсом



"Меньше всего я бы хотел находиться в должности до того момента, когда я уже не смогу видеть новые возможности и реформировать систему", — утверждает Янис Гарисонс: "Чего действительно жаль, так это того, что есть начатые проекты. Надеюсь, что они будут продолжены, надеюсь, что это уже не повернуть обратно. В известной мере я чувствую ответственность". По словам Гарисонса, и я он доверял работникам, и они ему. На прямой вопрос, доверяет ли он в той же мере новому министру Андрису Спрудсу, Гарисонс ответил: "это министру надо доказывать".

Суть разногласий, возникших между Спрудсом и Гарисонсом, обществу до конца не ясна, хотя и министр, и экс-госсекретарь сами противоречия не отрицали публично.

"Я не хочу опускаться до уровня публичной стирки белья — это неправильно", — сказал Гарисонс. По его словам, министр — фигура, избранная политически, что есть "суть демократической системы", поэтому у него есть преимущества. "Со своей стороны я достаточно долго был в должности, чтобы мне больше не нужно было доказывать, что я не осел", — отметил он.

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