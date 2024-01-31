Министерство земледелия пока не разработало порядок контроля за использованием российского зерна в сельском хозяйстве Латвии, сообщила заместитель директора Департамента поддержки развития села ведомства Бирута Ингилявичуте на заседании членов Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций в среду, 31 января.

Ингилявичуте сообщила, что в целях дальнейшей демонстрации солидарности с Украиной и сокращения финансового потока из Латвии в Россию представители сельскохозяйственной отрасли, которые продолжают закупать российское и белорусское зерно после 1 января этого года, не получат государственную поддержку.

В то же время Ингилявичуте признала, что сейчас это требование "косметическое, но с хорошим намерением". Однако министерству пока не ясно, как будет контролироваться это требование.

Между тем, представители сельскохозяйственной отрасли уже выразили недоумение по поводу того, как будет собираться информация о том, какое зерно закуплено. Покупая зерно у оптовика, представители отрасли не могут на 100% гарантировать, что происхождение указанного зерна соответствует действительности. Также члены Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций поинтересовались, не будут ли они наказаны за нарушения, совершенные другими.

Председатель правления Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис добавил, что необходимо также уточнить, насколько законно применять принятую 30 января норму к закупкам зерна, осуществленным в начале января.

Ингилявичуте заверила, что Министерство земледелия совместно со Службой поддержки села проработает эти детали. Она также отметила, что для подтверждения происхождения зерна представителям отрасли не нужно будет проводить анализы.

Как уже сообщалось, что в понедельник, 29 января, правящая коалиция достигла договоренности запретить импорт зерна из России и Беларуси в Латвию.

Позже стало известно, что запрет фактически будет относиться только к тому зерну, которая Латвия импортирует для себя. Транзит российского и белорусского зерна в другие страны ЕС запретить нельзя. К тому же отказ от такого транзит нанес бы латвийским железной дороге и портам суммарные убытки в 100 млн евро.

Пока решение о запрете импорта зерна из России и Беларуси принято коалицией на политическом уровне. Однако, что запрет обрел юридические формы, в Сейм должен быть подан, а затем принят парламентом соответствующий законопроект. Это произойдет в ближайшее время.

По прогнозам президента страны Эдгара Ринкевича, Сейм может утвердить закон в конце февраля-начале марта. Об этом президент сообщил сегодня на пресс-конференции.

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