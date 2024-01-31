Список кандидатов "Объединенного списка" (ОС) на выборах в Европарламент возглавит руководитель "Твиттер-конвоя" Рейнис Познякс. Под вторым номером будет баллотироватьсядепутат Сейма, секретарь комиссии по иностранным делам Юрис Вилюмс, под третьим — председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.

Следующими в списке идут депутат Сейма Эдгарс Путра, депутат Сейма, бывший министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс, юрист, бывший депутатСейма Иева Бранте, председатель Екабпилсской районной думы Райвис Рагайнис и депутаты Сейма Андрис Кулбергс и Чеславс Батня.

Кандидатами также будут депутат Юрмальской думы Иева Таранда, юрист Агнесе Гедушева, специалист в области здравоохранения Илзе Ортвейна, бизнесмен Эдгарс Штельмахерс, бывший депутат Андрейс Свиланс, эксперт по сельскому хозяйству Анна Витола-Хельвига, депутат Лимбажской краевой думы Давис Мелналкснис, бывший депутат Сейма Ромуалдс Ражукс и бывший министр внутренних дел Марис Кучинскис.

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