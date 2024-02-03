Председатель правления ГАО Latvijas Pasts Беате Краузе-Чеботаре отвергает обвинения в том, что расходы на организацию праздника для работников слишком велики или нецелесообразны.

Комментируя недавние высказывания министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные") о "недопустимой расточительности" мероприятия, Краузе-Чеботаре сказала агентству LETA, что, учитывая снижение спроса на традиционные почтовые услуги, 2024 год будет сложным для предприятия, но даже в этих условиях она считает важным поблагодарить почтовых работников за их работу и достигнутые результаты.

Она отметила, что в предыдущие годы лучших сотрудников чествовали в узком кругу, но руководство приняло к сведению прошлогоднее предложение организовать торжества всем коллективом.

Краузе-Чеботаре сообщила, что смета мероприятия составляет 145 тысяч евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС), что, по ее мнению, соответствует цели мероприятия. Основные расходы составили аренда зала, концертная программа, техническая поддержка и услуги общественного питания.

"Расходы не включают салют, алкоголь или другие подобные элементы. Поэтому я отвергаю любые обвинения в том, что это мероприятие слишком дорогое или расточительное", — заявила Краузе-Чеботаре.

Руководитель Latvijas Pasts рассказала, что конкурс "Мой почтальон 2023" проводится уже много лет и организация проекта всегда поддерживалась Министерством сообщения.

И в этот раз мероприятие было запланировано в бюджете на 2023 год, а также включено в единый план коммуникационных мероприятий Mинсоoбщения для подведомственных предприятий.

Краузе-Чеботаре лично пригласила Бришкенса посетить мероприятие, но из-за международной командировки министр решил не присутствовать.

Торжественное мероприятие состоится сегодня, на нем будут награждены победители конкурса "Мой почтальон 2023", получившие наибольшее количество положительных отзывов от клиентов. Также Latvijas pasts наградит лучших курьеров, специалистов по работе с клиентами и операторов по обработке посылок. Лучших сотрудников поздравят Краузе-Цеботаре и председатель совета Latvijas Pasts Раймондс Дуда.

В мероприятии примут участие 832 работника со всей Латвии, и впервые за 16 лет праздник будет столь масштабным.

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